Jeon Somi Kenang Masa Lalu Dikucilkan Teman Sekelas: 'Aku Jadi Orang Buangan'

TRIBUN-MEDAN.com - Idol Kpop Jeon Somi baru saja merilis single terbaru berjudul 'What You Waiting For', Rabu (22/7/2020).

Tapi selain karya terbarunya, ada hal yang menarik perhatian tentang kehidupan Jeon Somi.

Yakni kisah Jeon Somi saat duduk di bangku sekolah.

Somi mengatakan bahwa ia pernah dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya.

Hal itu diceritakan Somi saat menjadi bintang tamu program acara MBC, Radio Star.

Selama sesi bincang-bincang, Somi berbagi kisah masa lalunya saat ia menjadi orang buangan di sekolah.

Kenangan pahit itu berawal ketika Somi pindah ke sekolah baru dan dibujuk untuk menjadi ketua kelas.

Saat itu, teman-teman sekolahnya menyarankan agar ia mencalonkan diri sebagai ketua kelas.

Somi pun akhirnya berhasil memenangkan suara pemilihan ketua kelas.

Namun itu bukanlah akhir yang bahagia baginya karena setelah itu, ia mulai dikucilkan oleh teman-temannya.