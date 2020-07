4 Fakta Album 'Folklore' Taylor Swift, Usung Gaya Indie dan Jadi Karya Paling Melankolis

TRIBUN-MEDAN.com - Taylor Swift baru merilis album ke-8 bertajuk 'Folklore'.

Berbeda dengan 7 album sebelumnya, Taylor Swift mengumumkan periliskan album terbarunya dengan mendadak, hanya 24 jam sebelum dirilis pada Jumat (24/7/2020).

Taylor mengumumkan album kejutannya itu di Twitter, Instagram, dan tab komunitas di kanal Youtube-nya.

Terdapat 16 lagu yang telah dirilis Taylor di Youtubenya, yakni cardigan, the 1, the last great american industry, exile, my tears ricochet, mirrorball, seven, august, this is me trying, illicit affairs, invisible string, mad woman, ephipany, betty, peace, dan hoax.

Berikut sejumlah fakta album baru Taylor Swift:

1. Pengumuman Mendadak

Dikutip dari CBS News, Taylor memposting sembilan foto tanpa caption di Instagram, yang membentuk gambar besar dirinya di tengah hutan.

Seperti biasanya, Taylor selalu mengunggah gambar tanpa keterangan ketika mengumumkan proyek baru.

Namun di foto ke-10 hingga 15, Taylor baru mengumumkan perilisan album kedelapan yang bertajuk 'Folklore'.

"Sebagian besar hal yang saya rencanakan pada musim panas ini tidak terjadi, tetapi ada sesuatu yang saya tidak rencanakan justru terjadi. Dan hal itu adalah album studio ke-8 saya, Folklore," ujar Taylor.