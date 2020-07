Ahmad Dhani Gaet Lagi Ari Lasso ke Dewa-19, Begini Ceirta Lengkapnya

T R I B U N-M E D A N.com- Ahmad Dhani mengungkapkan alasan pertamanya mengajak Ari Lasso bergabung dengan Dewa.

Seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube VIDEO LEGEND, Jumat (24/7/2020), semua itu bermula dari Slank yang pada masa itu tengah populer sebagai band rock di Indonesia.

"Menurutku ya, menurutku, saat kita nyanyi 'Hard to Say I'm Sorry' itu Slank baru keluar album. Makanya aku mulai melirik penyanyi cowok yang bisa nyanyi rock," kata Ahmad Dhani dalam video bertajuk "Backchat! Ahmad Dhani, Ari Lasso, Andra - Nama DEWA Bukan Bikinan Ahmad Dhani!?".

Awalnya Ahmad Dhani selalu membuat konsep bandnya memiliki vokalis yang berkarkter suara jazz.

"Dulu kan pilihan kita cari penyanyi cowok yang bisa nyanyi jazz," terangnya.

Dewa sendiri sebenarnya pertama kali dibentuk tanpa vokalis.

Ahmad Dhani, Erwin, Wawan, dan Andra biasanya menggaet vokalis dari luar ketika akan tampil di sebuah acara.

"Hard to Say I'm Sorry" dari Chicago merupakan lagu pertama Ari Lasso ketika tampil dalam bendera Dewa.

Ari Lasso kemudian digantikan oleh Once Mekel ketika Dewa merilis album Bintang Lima pada tahun 2000.

