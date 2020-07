Jessica Iskandar Kelabakan Saat Anaknya Tanya Sosok Ayah, El Barack: Mama Nikah Setelah Aku Lahir?

T R I B U N-M E D A N.com-Artis Jessica Iskandar kelabapakan saat El Barack, anaknya bertanya tentang sosok ayahnya.

Bahkan, pertanyaan kritis dilayangkan bukan hanya sosok ayah akan tetapi tentang Richard, pacar orangtuanya.

Meskipun usianya baru genap enam tahun, jauh sebelum menginjak usia tersebut, El Barack sudah sering melontarkan pertanyaan kritis tentang hubungannya dengan Richard Kyle.

Jessica Iskandar dan El Barack Alexander (instagram/@inijedar)

Menurut Jessica, El sudah sering mempertanyakan sosok Richard yang dianggapnya sebagai ayah.

"Dulu-dulu dia juga udah selalu kasih kode, kayak kita lagi jalan dia tanya 'mama kenapa nikah sama daddy (Richard) setelah aku lahir?' Aku jawab nanti malam ya El," ujar Jessica dikutip dari vlog Melaney Ricardo berjudul "Jedar, Putus dan Parasit?" pada Jumat (24/7/2020).

El juga sering bertanya tentang ingatannya akan rumah sebelum ada Richard dan setelah ada Richard Kyle.

"Kadang-kadang suka ngomong gini 'iya dulu waktu daddy belum ada di rumah ini, aku sudah punya ini'," kata Jessica.

Jessica Iskandar Curhat Takut saat Tetangganya Meninggal karena Virus Corona, Kuatkan Diri demi Anak (Instagram/@inijedar)

Pertanyaan-pertanyaan kecil dari El Barack itu yang membuat Jessica memiliki firasat kalau sebenarnya El mungkin sudah menyadari sesuatu.

Bukan berniat menyembunyikan status ayah kandungnya, suatu saat Jessica memastikan akan berkata jujur tentang sosok ayah kandung El.

Selain itu, Jessica juga berusaha untuk tidak memberikan gambaran yang buruk terhadap El atas sosok ayah biologisnya.

Jessica tetap akan menceritakan hal-hal yang baik tentang ayah kandung El.

Kalaupun suatu hari El ingin bertemu dengan ayah kandungnya, Jessica juga sangat memperbolehkannya.

"Of course, boleh. One day when he's ready ya, not one day when he's not ready," ujar Jessica.

