Mau Jadi Seorang Enterpreneur Ala Christian Sugiono, Syaratnya Mental Harus Kuat !

T R I B U N-M E D A N.com- Pandemi virus corona atau covid-19 memang menghantam banyak sektor di tanah air, termasuk perekonomian.

Meski begitu, aktor yang juga pebisnis, Christian Sugiono meminta kaum milenial untuk tetap semangat merintis usaha.

Caranya diungkapkan suami dari Titi Kamal itu sangat mudah, yakni berani memulai usaha dan menimbang risiko dari usaha yang akan dibangun.

"Buat teman-teman yang ingin memulai usaha sebagai seorang enterpreneur, kalo menurut saya just do it, tetapi dengan ukuran-ukuran, me-manage resiko dan sadar resikonya," ungkapnya dalam webinar bertajuk 'Jadi Pengusaha itu Keren' bersama Sandiaga Uno yang diselenggarakan Voffice, IZIN.co.id dan Aden & Co pada Kamis (23/7/2020).

"Karena lebih baik kita nyesel pernah melakukan sesuatu, dari pada kita nyesel tidak pernah melakukan hal itu. Jadi pingin coba usaha tapi banyak ketakutan, yang dilakukan nggak akan jadi-jadi," tambahnya.

Christian Sugiono memberikan keterangan mengenai film barunya berjudul Sabrina Spinoff of The Doll 2 di kantor Soraya Intercine Film, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018). Dalam film tersebut suami aktris Titi Kamal itu mengaku menjadi seorang pengusaha boneka bernama Aiden. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

Selain itu, memulai usaha menurutnya harus dimulai dengan tekad kuat dan dan mengerjakan apa yang disukai.

Sebab diyakinkannya, membangun usaha berbeda dengan bekerja di perusahaan..

Keuntungan yang diharapkan dijelaskan Christian Sugiono tidak serta merta didapatkan, tetapi membutuhkan proses seiring dengan berkembangnya usaha.

Sehingga keberhasilan jalannya usaha ditentukan dari diri sendiri, mulai dari tekad, semangat dan minat.

"Mentalnya harus maju terus aja dulu. Pikirkan apa yang mau dikerjakan dan kalian suka, apa yang mau dikerjakan itu karena ini perjalanan sangat panjang, tidak hanya selesai satu atau dua tahun, justru itu akan mulai (menghasilkan) di tahun ke lima," jelas Christian Sugiono dalam diskusi yang dimoderatori mantan putri indonesia, Zivanna Letisha.