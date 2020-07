Solois Korea Selatan Lee Hi Jadi Korban Terbesar YG Entertainment, Begini Cerita Lengkapnya

T R I B U N-M E D A N.com - Solois asal Korea Selatan Lee Hi menjadi bintang tamu serial Look Me Up di kanal YouTube 1TheK.

Serial ini menunjukkan aktivitas idol saat mencari namanya sendiri di mesin pencarian di internet dan melihat komentar netizen.

Dalam episode yang diunggah Kamis (23/7/2020) kemarin Lee Hi menikmati waktunya saat membaca komentar netizen tentang dirinya.

Dia memulai dengan membaca profilnya yang ditulis oleh netizen di sebuah web dan keterangan agensinya masih kosong.

Lee Hi menjelaskan kini netizen bisa mengisi kolom agensinya dengan nama AOMG.

Kemudian Lee Hi menemukan informasi yang diedit oleh seorang netizen di Namu Wiki (Wikipedia bahasa Korea).

Di situ dituliskan bahwa "korban terbesar dari kebijakan YG Entertainment.

Lee Hi adalah contoh utama betapa lalainya YG terhadap artis solo.

Lee Hi pun menanggapi anggapan itu dengan wajah tegas sambil menanyakan mengapa menulis seperti itu.

"Saya menerima banyak dukungan untuk promosi saya sehingga saya berpikir, 'Bisakah mereka menginvestasikan sebanyak ini ke penyanyi yang baru debut dan mempromosikan sebanyak ini?'," tutur Lee Hi.