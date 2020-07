Buat Heboh Ketahuan Selingkuh, YouTuber Ericko Lim Akhirnya Minta Maaf: 'Sikap Gue Terlalu Bocah'

TRIBUN-MEDAN.com - YouTuber Ericko Lim mengunggah video permintaan maaf setelah kontroversi perselingkuhan yang beberapa saat lalu heboh di media sosial.

Perselingkuhan Ericko Lim dibongkar langsung oleh sang kekasih, Jessica Jane.

Jessica Jane merupakan selebgram sekaligus Youtuber yang juga adik kandung dari Jess No Limit.

Ia mengunggah kemesraan Ericko dengan seorang wanita bernama Listy Chan.

Ericko pun sempat menepis tuduhan Jessica dengan menyebut dirinya hanya berteman dengan Listy.

Namun baru-baru ini Ericko akhirnya mengunggah video permintaan maaf atas apa yang telah terjadi.

• Inilah 5 Zodiak yang Percaya Diri, Termasuk Leo Selalu Ingin Jadi Pusat Perhatian

Jessica Jane, Ericko Lim dan Listy Chan (Instagram @jessicajane99/IG Listy Chan)

Hal itu terlihat pada video di kanal YouTube-nya yang diunggah pada Jumat (24/7/2020).

Dalam video bertajuk 24012019 lo siento dan berdurasi 2 menit 5 detik itu, Ericko mengaku bersalah.

"Hello guys, Ericko Lim's speaking.

First of all, I wanna say sorry, gue mau minta maaf atas apa yang terjadi kemarin dan cukup merugikan banyak orang. Specially buat Jessica dan Listy.