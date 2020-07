Demi Lovato Dilamar Max Ehrich di Tepi Pantai, Pamer Cincin Berhiaskan Zamrud dan Berlian

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Demi Lovato baru membagikan kabar bahagia.

Wanita berusia 27 tahun itu baru saja dilamar oleh sang kekasih, Max Ehrich.

Potret bahagia Demi Lovato saat dilamar Max Ehrich diunggah dalam laman Instagramnya @ddlovato.

Demi Lovato dilamar sang kekasih di pinggir pantai pada hari Rabu (24/7/2020) malam waktu setempat.

Dalam foto yang diunggah, Lovato dan Ehrich berada di pinggir pantai.

Ia nampak mengenakan pakaian berwarna putih sedangkan Max Ehrich berkaus hitam.

Dalam unggahan itu terdiri dari lima foto di mana salah satu foto tersebut memperlihatkan cincin yang diberikan Max Ehrich kepada sang kekasih.

Dilansir dari eonline.com, cincin yang kini melingkar di jari Demi Lovato ini berhiaskan berlian dan zamrud.

Sang penyanyi pun menuliskan keterangan yang memperlihatkan kebahagiaannya saat dilamar sang kekasih.

