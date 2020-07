Nasib Wanita Bernama Asli Maulidia Octavia, Dulu Nekat Mengamen, Modal Tepuk Tangan di Lampu Merah

TRI BUN-MEDAN.com - Menjadi penyanyi dangdut terkenal mungkin tak pernah terbayangkan oleh gadis cantik bernama Via Vallen.

Nama Via Vallen kini sudah banyak dikenal masyarakat karena lagunya yang pertama kali meledak yakni ‘Sayang’.

Lagu dangdut Via Vallen itu pun banyak didengarkan oleh kalangan manapun.

Bahkan di atas ketenarannya beberapa tahun terakhir, Via Vallen sudah mengisi Official Soundtrack Asian Games 2018 berjudul Meraih Bintang.

Nah, bagi yang belum tahu cerita kelam Via Vallen sebelum terkenal seperti sekarang ini, ikuti ceritanya di bawah ini.

Sebelum populer sebagai penyanyi dangdut koplo ternama negeri ini, Via Vallen (26) pernah melakoni pekerjaan sebagai pengamen jalanan.

via vallen (IST)

Pengalaman bernyanyi dari satu mobil ke mobil lainnya yang sedang berhenti di lampu merah itu dilakoni perempuan ini.

Via Vallen yang bernama asli Maulidia Octavia tersebut ketika duduk di bangku sekolah dasar kelas 5.

Kenangan tersebut tidak pernah terlupakan setelah Via kini menjelma menjadi pedangdut papan atas Indonesia.

"Via dulu sempat ngamen. Dulu kan Via tinggal di lingkungan yang penuh banget sama pengamen. Akhirnya Via ikut mereka ngamen," kata Via berbincang setelah konser Via Vallen Dangdut Never Dies di Balai Sarbini, Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (1/5) malam, seperti dikutip Kompas.com beberapa waktu lalu.

