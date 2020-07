Profil Pamungkas, Sempat Jadi Kru TV Sebelum Terkenal hingga Asmara dengan Penyanyi Abigail Cantika

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok penyanyi Pamungkas belakangan jadi sorotan.

Bukan karena sensasi, Pamungkas dikenal karena karya-karyanya yang banyak diminati oleh penikmat musik Tanah Air.

Salah satu lagu karangan Pamungkas yang banyak dikenal yakni berjudul "I Love you But I'm Letting Go'.

Tak banyak yang tahu, sebelum terkenal, Pamungkas sempat jadi kru TV sebuah acara religi bertajuk 'Islam Itu Indah'.

Dari sanalah Pamungkas bergerak, hingga kini dikenal sebagai musisi.

Penasaran tentang perjalanan karir Pamungkas?

Pamungkas - i love you but i'm letting go (YouTube/Pamungkas)

DIkutip dari berbagai sumber, inilah profil dan perjalanan karir Pamungkas selengkapnya.

Biodata

Pamungkas memiliki nama lengkap Rizky Ramahadian Pamungkas.

Ia lahir di Jakarta, Indonesia pada 14 April 1993.