Rumah Dinas USU jadi Kos-kosan padahal Dekan Ada yang tak Kebagian Rumah Dinas

TRIBUN-MEDAN.COM - Elyesian Bulolo, Ruben Tobing dan Hisriah Lubis menggugat Universitas Sumatera Utara (USU) ke Pengadilan Negeri Medan terkait kepemilikan rumah dinas USU.

Ketiganya mengklaim rumah itu milik pribadi karena sudah menempati selama 50 tahun, lalu menyebut orangtua dan suami penggugat adalah pendiri USU.

Diketahui pada sidang mediasi tidak menemukan titik terang, maka Majelis Hakim yang diketuai oleh Dominggus Silaban, meminta untuk melakukan sidang lapangan yang bertempat di Jalan Universitas No 4 dan No 8 (Pintu 1 USU), dan di Jalan A. Sofyan No 80, Jumat (24/7/2020).

Pantauan wartawan www.tribun-medan.com, di lokasi Hakim Dominggus Silaban ditemani oleh Hakim Anggota Sabarulina Ginting dan seorang panitera.

Pihak tergugat dan penggugat hadir untuk mengikuti sidang lapangan itu.

Penggugat Hisriah Lubis mengaku sudah beberapa kali disurati oleh USU untuk mengosongkan rumah dinas.

Namun ia tetap berpegang kepada surat Kementrian Pendidikan yang menyatakan bahwa Hisriah dapat menempati rumah tersebut hingga akhir hayatnya atau bila ia sudah menikah kembali.

"Saya hanya berpegang pada surat dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakna bahwa saya dapat menempati rumah ini hingga saya meninggal, ataupun bila saya sudah menikah lagi, namun karena USU terus-terusan menyurati saya jadi malu," kata perempuan berusia 73 tahun ini.

Hisriah bukan ingin memiliki rumah tersebut, tetapi ia meminta agar pengosongan rumah itu dilakukan dengan memerhatikan aspek kemanusiaan.

"Saya udah tua," sambungnya lagi.