Spoiler Episode 11 It's Okay to Not Be Okay, Konflik Baru Gang Tae - Sang Tae dan Sosok Park Ok Ran

Kim Soo Hyun dan Oh Sung Jae dalam drama It's Okay to Not Be Okay di tvN

TRIBUN-MEDAN.com - Penggemar drama Its Okay Not To Be Okay tentu tak sabar menantikan kelanjutan kisah para pemainnya.

Episode 11 Its Okay Not To Be Okay akan tayang hari ini, Sabtu (25/7/2020).

Pekan lalu, ditunjukkan hubungan Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) dan Moon Sang Tae (Oh Sung Jae) sedang tidak baik.

Setelah mendengar rumor yang menyebut Moon Gang Tae dan Go Moon Young (Seo Ye Ji) akan menikah, Moon Sang Tae mencaci Moon Gang Tae karena takut ditelantarkan.

Ia lalu mengungkapkan rasa sakit yang telah dia sembunyikan setelah kejadian di sungai yang beku ketika mereka masih anak-anak.

Meskipun akhirnya berbaikan, dari potongan adegan episode terbarunya, memperlihatkan keduanya yang kembali berkonflik.

Sang Tae memegang celengan babi seakan-akan mau melemparnya, kemudian berbaring dengan punggung membelakangi adiknya.

Adegan tersebut membuat penasaran, apa yang terjadi berikutnya antara kakak beradik itu kali ini.

Di akhir dari episode sebelumnya menunjukkan Park Ok Ran (Kang Ji Eun), seorang pasien rumah sakit, meninggalkan rumah sakit dan pergi ke rumah Go Moon Young, menyanyikan selamat ulang tahun ketika Go Moon Young membuka pintu.

Moon Gang tae yang mendengar Park Ok Ran kabur, segera menemukan Go Moon Young.

Drama ini memberi petunjuk Park Ok Ran mungkin ibu dari Go Moon Young yang disangka meninggal.

Episode berikutnya dari It's Okay to Not Be Okay tayang malam ini pukul 21.00 tvN dan Netflix (*)

