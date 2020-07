3 Orang yang Berpengaruh Pada Karier Baim Wong, Sambet Penghargaan IMAA 2020

T R I B U N-M E D A N.com- Bintang film dan sinetron Baim Wong (39) kembali menambah piala Indonesia Movie Actor Awards (IMAA) di rumahnya.

Setelah memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terfavorit (film) Dilema IMAA tahun 2012.

Baim Wong meraih penghargaan lagi dalam kategori Pemeran Pria Pendukung Terfavorit di IMAA 2020.

Lewat film Bebas karya Riri Riza dan Mira Lesmana.

Baim terlihat sangat senang meraih penghargaan tersebut dalam acara IMAA 2020, yang digelar secara langsung di studio RCTI Plus, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (25/7/2020) malam.

"Terima kasih terima kasih, saya bangga sekali," kata Baim Wong diatas panggung.

Baim mengucapkan terima kasih kepada sang istri, Paula Verhoeven yang kerap mendukung setiap langkahnya, berkarier di dunia akting selama mereka menikah.

"Saya terima kasih kepada Paula, istri saya yang menemani saya di sini. Terima kasih juga kepada orangtua, dan allah, serta orang hebat kepada Oka Antara dan Lukman Sardi yang sudah ajari saya," ucapnya.

"Terutama kepada Riri Riza dan Mira Lesmana," tambahnya.

Bagi Baim Wong, piala IMAA 2020 tersebut merupakan proses pembelajarannya di dunia akting sejak tahun 2012 lalu.

"Kemenangan ini adalah menurut saya saling belajar, guru terbaik adalah teman kita. Mereka yang terbaik," ujar Baim Wong.

Dalam penghargaan IMAA 2020 dengan kategori Pemeran Pendukung Pria Terfavorit, Baim Wong berhasil mengalahkan nomine lainnya seperti Lukman Sardi (Susi Susanti Love All), Oka Antara (NKTCHI), Randy Pangalila (Kucumbu Tumbuh Indahku), dan Verdi Solaiman (27 Steps of May). (Arie Puji Waluyo/ARI).

