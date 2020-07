Panen Raya di Beberapa Daerah, Harga Bawang Merah Terjun Bebas

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Jelang hari raya Idul Adha 1441, harga bawang merah di Pasar Raya, Komplek Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) Jalan Willem Iskandar Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang turun tajam.

Dari pantauan Tribun Medan, di Pasar MMTC ini, para pedagang mematok harga bawang merah bergerak turun dan bervariasi dari Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu per kg dibandingkan harga bawang merah sebelumnya Rp 25 ribu hingga Rp 40 ribu per kg.

"Harga bawang merah ini ada yang Rp 18 ribu dan Rp 20 ribu per kg, harga bawang merah saat ini terjun bebas," ujar pedagang bawang di Pasar MMTC, Felix Surbakti, Senin (27/7).

Ia mengaku, harga bawang merah turun karena saat ini sedang panen raya di beberapa daerah antara lain, Berastagi, Tongging, Samosir, Aceh, Padang, Lampung dan sebagainya.

"Lagi panen raya semua, jadi bawang-bawang dari daerah-daerah tersebut masuk semua ke sini. Tahun ini bagus hasil panen bawang merah," ungkapnya.

Dijelaskannya, bawang merah dari Jawa saat ini dipatok Rp 25 ribu per kg, harga bawang merah asal Jawa ini lebih mahal dibandingkan harga bawang merah lokal, sehingga ia memilih untuk menjual bawang merah lokal.

Sementara itu lanjutnya, harga bawang putih dipatok Rp15 ribu per kg, bawang bombai Rp 15 ribu per kg dan bawang peking Rp6.500 per kg. Harga bawang ini pun turun lebih kurang Rp 3 ribu dibandingkan harga sebelumnya.

Kata Felix, pihaknya menyediakan stok bawang sebanyak 200 kg bawang merah dan 500 kg bawang putih untuk dijual kepada konsumen. Diakuinya, daya beli konsumen meningkat sebanyak 20 persen dibandingkan bulan Juni lalu.

"Sudah mulai meningkat daya beli konsumen, tapi enggak melonjak kali. Cafe-cafe sudah mulai buka tapi belum ada pesta, pengaruh pesta itu yang bikin daya beli meningkat. Kita lihat nanti saat hari raya mendatang, semoga semakin meningkat," ujarnya.



Hal senada juga diungkapkan, pedagang sayur lainnya, Eka Sembiring. Harga bawang merah saat ini cenderung menurun, senilai Rp 20 ribu per kg, bawang putih di kisaran harga Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu per kg dan harga tomat senilai Rp 8 ribu per kg.

"Harga bawang merah memang sedang turun, tapi masih susah juga jualnya. Sekarang ini sudah bertahan saja, kita sudah bersyukur," kata Eka.

Pedagang sayur lainnya, Boru Sembiring mengatakan harga tomat sedikit mengalami kenaikan, dibanderol Rp 9 ribu per kg. Diakuinya harga tomat ini sempat murah sehingga petani kurang bergairah menanam tomat.

