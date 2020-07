Potret Transformasi Penampilan Nikita Willy, Sudah Cantik dari Dulu Berhasil Curi Hati Indra Priawan

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Nikita Willy akan segera melepas masa lajang.

Ia dan kekasihnya Indra Priawan dikabarkan telah melangsungkan lamaran keluarga dan akan segera melepas masa lajang.

Sebelumnya, Indra telah melamar Nikita Willy pada akhir Juni 2020 silam.

Pada unggahan instagram, pemilik nama Nikita Purnama Willy itu memamerkan cincin di jari manis.

Indra Priawan lamar Nikita Willy (Instagram @nikitawillyofficial94, @indrapriw)

"Three years ago you asked me to travel the world with you.

Three days ago you asked me to be your world.

Both times i said YES" tulis Nikita di unggahannya, Selasa (30/06/2020).

Telah malang melintang di industri hiburan tanah air sejak kecil, Nikita sukses menjadi aktris papan atas Indonesia.

Lantas seperti apa potret transformasi pesona Nikita Willy dari kecil hingga sekarang?

TribunStyle himpun 7 potret transformasi Nikita Willy yang sukses buat Indra Priawan jatuh hati.