Rencana "Sister City" Kota Medan dan Karachi Diapresiasi Plt Wali Kota Akhyar

TRIBUN-MEDAN.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengapresiasi dan menyambut baik penjajakan hubungan kerja sama antara Kota Medan dengan Kota Karachi, Pakistan.

"Hubungan kerja sama haruslah bermanfaat bagi kedua belah pihak, termasuk dalam bidang perekonomian," kata Akhyar saat menerima utusan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan Ade Pranajaya, di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (27/07/2020).

Dalam pertemuan itu, Akhyar didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Khairul Syahnan, Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian Parlindungan Nasution, Kadis Pariwisata Agus Suriyono, beserta jajarannya.

Akhyar mengatakan, rencananya, kerja sama bidang perdagangan, pendidikan, sosial budaya, juga pariwisata ini diawali dengan pembentukan sister city atau kota kembar Medan dan Karachi.

Menurut dia, hubungan kerja sama tersebut akan didukung dengan rencana penerbangan langsung antara Karachi dan Medan.

“Layaknya seperti kakak dan adik kami berharap Medan dan Karachi dapat saling menyokong satu sama lain,” ucap Akhyar.

Sementara itu, Staf of Economic Affairs and Informations and Social Cultural Affairs Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi Ade mengatakan, sister city akan mempermudah proses kerja sama antara Kota Medan dengan Karachi.

“Kami harapkan dengan adanya kerja sama ini, perekonomian kedua kota tersebut akan meningkat,” kata Ade seperti dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Ade turut mengapresiasi penerimaan yang baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengenai penjajakan ini.

“Alhamdulillah, kedepannya diharapkan koordinasi di antara Kota Medan dan Kota Karachi dapat berlangsung lancar hingga terjadi kesepakatan sister city nantinya,” ucap Ade.