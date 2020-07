BLACKPINK Dikabarkan Akan Kolaborasi dengan Penyanyi Selena Gomez, Ini Kata YG Entertainment

TRIBUN-MEDAN.com - Girl grup Korea Selatan, BLACKPINK dikabarkan akan berkolaborasi dengan penyanyi internasional Selena Gomez.

Kabar ini datang dari media Korea Selatan, MyDaily, yang menerbitkan artikel yang menyebutkan hal tersebut pada Selasa (28/7/2020).

Menanggapi rumor itu, agensi YG Entertainment masih belum membenarkan maupun membantah.

"Mohon tunggu untuk pengumuman resmi yang akan datang," tutur YG Entertainment.

Jika benar, duet dengan mantan pacar Justin Bieber itu akan dirilis sebagai singel bulan Agustus 2020 dengan tanggal yang masih belum ditentukan.

Single ini menjadi lagu kedua dari rangkaian comeback BLACKPINK menuju peluncuran full album perdana.

Sebelumnya, BLACKPINK pagi tadi juga memastikan akan merilis full albumnya yang bertajuk The Album pada 2 Oktober 2020.

Grup beranggotakan empat orang ini pada 26 Juni 2020 lalu membukanya dengan single "How You Like That". (*)



