Galau! Gisel Umbar Kegelisahannya di Instagram, Netizen Menduga Hubungan Percintaannya Bermasalah

Penyanyi Gisel ramai diperbincangan netizen karena unggahan kegelisahan hatinya lewat Instagram story.

Unggahannya itu membuat netizen bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan Gisel dengan kekasihnya, Wijaya Saputra atau Wijin.

Curhatan galau ibu satu anak itu bertulisakan kata "masih bisakah?" dengan latar belakang pemandangan bernuansa hitam dan putih.

Mantan istri artis peran Gading Marten itu juga meminta pendapat netizen tentang suatu keputusan atau pilihan yang diambil ketika berada di tengah-tengah keadaan sulit.

“Punya pengalaman enggak sih disaat kita ngerasa masih bisa nih tapi keadaan udah enggak bisa banget. Atau kita yang ngerasa udah enggak bisa banget di dalam hati tapi semua keadaannya baik baik aja, seperti kita enggak punya pilihan????,” kata Gisela Anastasia dikutip Kompas.com dari story Instagram @gisel_la, Selasa (28/7/2020).

Sontak berbagai spekulasi pun mencuat, banyak netizen menduga Gisel dan Wijin telah memilih untuk mengakhiri hubungan mereka.

Sementara itu, Wijin juga mencurahkan isi hatinya bernuansa warna hitam putih seolah membalas unggahan dari Gisel.

“No response is a response. And it's powerful one. Remember that,” tulis Wijaya Saputra dalam story Instagram @jaysforreal dikutip Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra kerap memperlihatkan momen romantis mereka lewat akun Instagram masing-masing.

Karena unggahan tersbeut, netizen menduga bahwa hubungan mereka tengah diterpa kabar tak sedap.

