Harga Mobil New Avanza Bekas Anjlok, Hanya Dibanderol Rp 80 Juta

Grand New Avanza

TRIBUN-MEDAN.com - Harga mobil bekas sejumlah tipe kembali anjlok. Walhasil, harga mobil bekas tersebut pun semakin murah.

Kalau Anda ingin membeli mobil bekas, inilah saat yang tepat. Penurunan harga mobil bekas tak terelakkan.

Kondisi ekonomi yang sedang terhimpit akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan daya beli konsumen melemah.

Penjualan mobil baru maupun mobil pun lesu. Strategi penurunan harga mobil dilakukan sejumlah diler untuk menarik minat konsumen.

Jelang akhir Juli ini, sejumlah merek mobil bekas mencatatkan penurunan antara lain dari Datsun, Dodge, Ferrari, BMW, Ford, KIA, Honda, Lamborghini, Maseratti, Mercedes-Benz, Mitsubishi dan Toyota.

Selain merek di atas, harganya masih tetap sama, belum ada perubahan.

Sedangkan penurunan harga mobil bekas, umumnya bervariasi mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 40 juta.

Contohnya saja New Avanza 2015 All New G M/T 1.500 cc, harga mobil bekas awalnya Rp 170 juta menjadi Rp 165 juta, alias turun Rp 5 juta.

Lalu, penurunan harga mobil bekas juga terjadi pada Isuzu New Panther tipe touring tahun 2004 menjadi Rp 80 juta.

Awalnya harga mobil bekas berbahan bakar solar tersebut Rp 95 juta, sehingga ada penurunan harga Rp 15 juta.