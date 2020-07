Hari Ini Harga Emas Antam Tembus Rp 1 Juta per Gram, Analis Beberkan Cara Investasi bagi Pemula

Meskipun begitu, saat ini ekonomi tengah lesu dan berpotensi resesi yang bakal jadi sentimen positif bagi emas Antam.

TRIBUN-MEDAN.com - Harga emas Antam per hari ini telah tembus Rp 1 juta per gram.

Kondisi ini diyakini masih bisa melonjak, termasuk harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Bahkan harga Emas Antam diprediksi bisa menyentuh angka Rp 1,1 juta per gram di tahun depan.

Hal ini diungkap Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono, Senin (27/7/2020).

"Probably yes (ke level Rp 1,1 juta tahun depan. Naik Rp 100.000 per tahun wajar kan ya," ujar Wahyu Tribowo Laksono kepada Kontan.co.id

Adapun sentimen yang bakal menggiring harga emas Antam terus menanjak, sejalan dengan sentimen harga emas global spot.

Pelemahan dolar AS dan nilai tukar rupiah juga mampu mendorong kenaikan harga emas Antam.

Di samping itu, sebagai dampak pandemi COVID-19 banyak bank sentral global memutuskan untuk menggelontorkan stimulus moneter dan stimulus lain.

Upaya tersebut juga diikuti Bank Indonesia (BI) yang terus mengalirkan stimulus lewat berbagai kebijakan.

"Dan yang terbaru akan ditunggu pasar yakni stimulus luar biasa senilai US$ 1 triliun dari pemerintah AS, demi merespons dampak Covid-19," jelas Wahyu.