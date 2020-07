Hybrid Market Gabungkan Toko Online dan Gerai Offline di Pasar Tikung

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Maraknya penjualan secara online saat ini tidak serta merta membuat pemilik usaha online tak membutuhkan toko offline lagi. Baik toko offline mau pun online sama sama memiliki kelemahan dan keunggulan. Hal inilah yang mendasari kehadiran Hybrid Market.

Hybrid Market adalah sebuah platform atau gagasan bisnis yang mana menggabungkan tenant atau kios offline di pasar tradisional yang selama ini bergerak di toko offline dengan toko online. Kehadiran Hybrid Market diharapkan bisa mendorong toko online dan offline untuk unggul bersama-sama.

Hal itulah yang diungkapkan Developer dan Direktur Utama Pasar Titi Kuning (Tikung) Hendy Ong dalam Penandatanganan MoU antara Hybrid Market, Selasa (28/7/2010) di Pasar Tikung di Jalan Brigjend Zein Hamid, Titi Kuning, Medan.

"Hybrid Market tercetus karena ini adalah tantangan dan juga jawaban yang bisa kita pikirkan di masa pandemi ini. Sebenarnya, ide ini sudah ada lama dan akan dieksekusi pada masa yang akan datang. Namun dengan adanya pandemi, kita harus melakukannya lebih cepat untuk menjawab tantangan selama pandemi ini dan juga untuk percepatan digital," kata Hendy.

Founder of Hybrid Market dan @kulinermedan Indra Halim mengatakan, dulunya masyarakat menggunakan layanan offline tapi karena pandemi Covid-19 masyarakat jadi terbiasa untuk online.

"Hybrid Market ini sudah dari dulu diucapkan di dunia e-commerce yakni O to O, online to offline, offline to online. O to O ini tidak akan hilang karena fisik tetap ada namun digital juga harus ada. Makanya ketika kita melihat di luar negeri, meski mereka punya toko online mereka tetap punya toko offline baik untuk gudang atau sekadar customer servicenya," jelasnya.

Ia mengatakan, meski memiliki keunggulan, penjualan secara online juga memiliki kelemahan. Kelemahan toko online ini bisa ditutupi dengan keunggulan dari toko offline.

Indra mengatakan, dengan adanya Hybrid Market ini banyak keunggulannya. Penjual online jadi lebih dipercaya karena ada toko offline-nya. Karena tidak sedikit pembeli yang tetap ingin tahu lokasi toko offline penjual.

Ia menambahkan ke depannya, pihaknya juga akan menyediakan jasa kurir di dalam gedung. Untuk pasar lokal, akan ada kurir antar sehingga pengantaran lebih cepat.

Selain itu di Hybrid Market ini juga tersedia ratusan stok pelamar kerja untuk memenuhi kebutuhan SDM toko offline. Hal ini akan membantu pengusaha yang tidak terbiasa mencari karyawan.