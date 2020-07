9 Tahun Ditutupi, Daniel Mananta Akhirnya Unggah Foto Bersama Istri Viola Maria

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Daniel Mananta dikenal tertutup soal kehidupan rumah tangganya.

Selama 9 tahun pernikahan, Daniel Mananta hampir tak pernah menunjukkan istri dan anak-anaknya ke depan publik.

Pasalnya, Daniel Mananta tak mau buat sang istri yang bukan berasal dari dunia hiburan merasa tak nyaman dengan sorotan.

Hal itu pernah diungkapkan Daniel Mananta saat menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi.

Namun baru-baru ini, pria berperawakan tinggi itu akhirnya mengunggah momen kemesraannya dengan sang istri.

Ya, usai 9 tahun jarang membagikan momen bersama, kini Daniel Mananta mengunggah foto kebersamaan dengan sang istri, Viola Maria di akun Instagramnya @vjdaniel.

Daniel Mananta akhirnya unggah foto bareng Viola Maria (Instagram.com/vjdaniel)

Foto itu berwarna hitam putih dan menampilkan Daniel Mananta tengah menggendong sang istri dengan penuh keceriaan.

Rupanya momen tersebut diambil saat keduanya berlibur di luar negeri yakni Tokyo, Jepang.

Dalam unggahan miliknya, Daniel Mananta menuliskan keterangan yang berisikan tentang dukungan kepada para wanita dan menceritakan bagaimana kehidupannya selama menikah dengan Viola Maria.

"#GakAdaYgChallenge #TapiMauEksis #ButISupportWomenAnyway #Literally

.

I won’t be where I am right now without the most important woman in my life.