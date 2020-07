Caca Tengker Bagikan Kabar Bahagia, Kini Sedang Hamil Anak Kedua, Lihat Hasil Video Calon Buah Hati

TRIBUN-MEDAN.com - Marsha Tengker atau popular dikenal Caca Tengker kini tengah diselimuti rasa bahagia.

Pasalnya, adik kandung dari Nagita Slavina ini tengah mengandung anak kedua.

Sebelumnya, Caca Tengker dan Barry Tamim telah dikaruniai putri cantik bernama Ansara Maisadipta Tamim.

Anak pertama belum genap berusia 2 tahun, kini Ansara akan menyandang sebagai kakak.

Kabar bahagia ini diumumkan Caca Tengker lewat unggahan Instagram pribadinya @cacatengker, yang diposting Rabu (29/7/2020).

Dalam unggahan di atas, terlihat Caca Tengker membagikan sebuah video pergerakan janin dalam kandungannya.

Dari video tersebut, sudah tampak jelas ukuran janin yang dikandung oleh anak Rieta Amalia ini.

Untuk memperjelas maksud postingannya, Caca pun tak luput membubuhkan caption unggahan.

Tertulis dalam keterangan unggahan, ia menyebut bahwa sang calon jabang bayi akan lahir pada 2021 mendatang.

"Hang in there, Little One (emoji cinta). See you on 2021," tulis Caca Tengker dalam unggahan Instagram-nya.

Caca pun melanjutkan jika di tengah banyaknya cobaan di tahun ini, ia dan suami diberi rezeki akan hadirnya anak kedua.