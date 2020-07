Daniel Mananta Akhirnya Bagikan Momen Romantis Bareng Istri, Unggahannya Panen Komentar

9 tahun jarang membagikan momen bersama, kini Daniel Mananta mengunggah foto kebersamaan dengan sang istri, Viola Maria di akun Instagramnya @vjdaniel.

TRIBUN-MEDAN.com - VJ Daniel Mananta tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, pria yang juga seorang pembawa acara itu tak pernah terang-terangan mengumbar kehidupan pribadinya.

Hal itu pernah diungkapkan Daniel Mananta saat menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi.

Namun baru-baru ini, pria berperawakan tinggi itu akhirnya mengunggah momen kemesraannya dengan sang istri.

Ya, usai 9 tahun jarang membagikan momen bersama, kini Daniel Mananta mengunggah foto kebersamaan dengan sang istri, Viola Maria di akun Instagramnya @vjdaniel.

Daniel Mananta akhirnya unggah foto bareng Viola Maria (Instagram.com/vjdaniel)

Foto itu berwarna hitam putih dan menampilkan Daniel Mananta tengah menggendong sang istri dengan penuh keceriaan.

Rupanya momen tersebut diambil saat keduanya berlibur di luar negeri yakni Tokyo, Jepang.

Dalam unggahan miliknya, Daniel Mananta menuliskan keterangan yang berisikan tentang dukungan kepada para wanita dan menceritakan bagaimana kehidupannya selama menikah dengan Viola Maria.

"#GakAdaYgChallenge #TapiMauEksis #ButISupportWomenAnyway #Literally

.

I won’t be where I am right now without the most important woman in my life.

I’m so grateful to be able to married @lolagin almost 9 years ago, and with this post, I’d like to show support to all the amazing women in this world who’s making things happen!