IB IT&B Tetap Berkreasi di Tengah Pandemi Covid-19

MEDAN, TRIBUN - Virus Covid-19 yang memiliki dampak luar biasa telah menyedot perhatian banyak orang. Bahkan, kampus pun ikut terdampak.

"Banyak kegiatan kampus yang tertunda dengan adanya Virus Corona ini," ungkap Dr Agus Susanto Tan, selaku Managing Director IT&B Medan.

Salah satu dampak yang dirasakan adalah kegiatan Sumatera Overland Varsity English Debate (SOVED) 2020 yang harusnya digelar pada Mei 2020.

SOVED ini direncanakan akan diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta mau pun negeri yang ada di Pulau Sumatera.

Yang menjadi tuan rumah untuk ajang kompetisi ini adalah IB IT&B Medan.

Bersamaan dengan acara tersebut IB IT&B menyelenggarakan bazaar yang diikuti semua mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di IB IT&B, tetapi karena virus Covid-19 kegiatan ini ditunda untuk sementara.

Sebagai gantinya, kegiatan SOVED 2020 akan dilakukan secara online pada tanggal 8-9 Agustus 2020 dengan menggunakan aplikasi Zoom.

Turnamen ini diselenggarakan IT&B English Warriors bekerjasama dengan Tim SOVED Medan.

English Warriors ini adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di IB IT&B yang melatih para mahasiswa untuk debat Bahasa Inggris.

Pandemik Covid-19 telah menuntut dosen, mahasiswa dan civitas akademika IB IT&B untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengisi kegiatan mahasiswa secara daring.

"Bagaimana pun the show must go on. Saya berharap, semangat dan support harus selalu kita sebarkan dan berikan kepada rekan-rekan tenaga pengajar dan adik-adik mahasiswa. Agar proses belajar mengajar ini dapat terlaksana dengan baik, dan mahasiwa bisa mengerti dengan maksimal. Tetap semangat semua, spread love and care wherever you are," tutup Dr Agus Susanto Tan.

(*/ew)