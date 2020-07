Skenario Rampung, Syuting Episode Terakhir It's Okay to Not Be Okay Akan Dilakukan Akhir Pekan Ini

Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji, dan Oh Sung Je dalam drama It's Okay to Not Be Okay

TRIBUN-MEDAN.com - Tak terasa drama It's Okay to Not Be Okay akan berakhir dalam waktu dekat.

Menjelang tamat, tVN merilis foto keluarga Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun), Moon Sang Tae (Oh Jung Se) dan Seo Ye Ji (Ko Moon Young).

Skenario episode terakhir It's Okay to Not Be Okay telah rampung dikerjakan.

Rencananya, syuting episode terakhir It's Okay to Not Be Okay akan dilakukan pada akhir pekan ini.

Hal itu diumumkan oleh juru bicara tvN pada Selasa (28/7/2020) dikutip dari Kstarlive.

Sebelum berakhir, tvN pun merilis foto keluarga yang dilakukan Moon Gang Tae, Moon Sang Tae dan Ko Moon Young.

Foto tersebut diyakini sebagai petunjuk dari akhir kisah drama It's Okay to Not Be Okay.

Di foto tersebut, mereka tampak tersenyum ceria ke kamera dalam balutan busana rapi.

Itu mengisyaratkan bahwa kisah drama It's Okay to Not Be Okay akan berakhir bahagia.

tvN rilis foto keluarga Kim Soohyun, Seo Yeji, dan Oh Jung Se. (kolase tangkap layar kstarlive.com)

Kendati demikian, dugaan itu belum dapat dipastikan karena tim produksi tidak mengungkap apa pun terkait episode terakhir.