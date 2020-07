TINGGAL Sendiri di Apartemen, Cinta Laura Nyikat Kamar Mandi Sendiri, Saban Hari Bersihkan Apartemen

T R I B U N-M E D A N.com- Selama tinggal di luar negeri, artis peran Cinta Laura tinggal seorang diri di apartemen.

Bahkan, Cinta Laura mengerjakan pekerjaan rumah sendiri tanpa bantuan orang lain.

Rajinnya Cinta Laura itu terungkap dalam wawancara bersama Boy William dalam episode terbaru Di Balik Pintu.

"Kamu kan di sini tinggal sendirian kamu bersih-bersih sendirian?" tanya Boy William.

Penyanyi dan artis peran Cinta Laura Kiehl atau Cinta Laura merilis single keduanya, yang berjudul All of My Life, di kantor Sony Music Entertainment Indonesia, Jalan Johar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013). (Tribun Jakarta)

Cinta Laura mengaku selama delapan tahun hidup sendiri selalu bersih-bersih sendiri dari mulai menyapu hingga menyikat kamar mandi.

"Selama delapan tahun aku hidup sendiri di Amerika, aku nyikat kamar mandi sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, cuci semua sendiri, I do everything. I can do everything myself," kata Cinta seperti dikutip Kompas.com dari video di kanal YouTube Boy William, Rabu (29/7/2020).

Cinta Laura memang baru menyewa seorang asisten rumah tangga untuk membantunya membersihkan apartemennya.

Namun, ia tetap mengajarkan sang asisten rumah tangga bagaimana cara memasak makanannya dan membersihkan kediamannya.

"I'm not gonna lie, baru enam bulan terakhir aku meng-hire asisten rumah tangga. Aku yang ngajarin asisten rumah tangga aku gimana cara masak-masakan aku dan ngajarin dia cara bersih-bersih because I do not believe that anybody can do the clean better than me," kata Cinta.

Dalam video berdurasi hampir 10 menit itu, Cinta Laura juga menunjukkan beberapa ruangan di apartemennya.