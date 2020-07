Trafic Data Meningkat, Telkomsel Antisipasi Lonjakan Data di Perumahan

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Selama masa pandemi Covid-19 hingga memasuki masa New Normal, Telkomsel mencatat terjadi peningkatan traffic data sekitar 22 persen di mana cluster nya berkisar 18 sampai 25 persen jika dibandingkan antara Februari dan Juni.

Dari sisi teknologi, Covid-19 dianggap sebagai boosting untuk mempercepat proses digital live style yang selama ini sudah berjalan.

"Peningkatan traffic data ini juga diikuti dengan perpindahan titik traffic data dari daerah gedung perkantoran ke perumahan sebesar 12 persen. Hal ini disebabkan karena walaupun masyarakat sudah mulai new normal tapi masih banyak juga yang tetap work from home," ujar General Manager Network Operation and Quality Management Region Sumbagut Telkomsel, Ridwan Simanullang.

Hal itu diungkapkannya dalam media visit yang dilakukan Telkomsel ke Kantor Tribun Medan, Rabu (29/7/2020).

Dalam pertemuan tersebut hadir secara virtual General Manager Consumer Sales Region Sumbagut Telkomsel Ihsan, GM External Communication Telkomsel Aldin Hasyim, Manager Corporate Communications Sumatera Hadi Sucipto, dan jajaran management Telkomsel.

Untuk mengantisipasi peningkatan traffic data di daerah pemukiman, kata Ridwan Telkomsel juga menambah kapasitasnya. Telkomsel melakukan penambahan 422 BTS 4G khusus di Sumbagut dan Aceh.

Selain itu juga terjadi pergeseran peningkatan pelanggan dari perkotaan ke pinggiran kota.

"Selama masa pandemi memang ada peningkatan jumlah user sekitar 1 persen dan diikuti perpindahan subscriber dari pusat kota ke pinggiran. Hal ini juga dipengaruhi karena anak-anak mulai menggunakan handphone untuk belajar dari rumah saat ini," jelasnya.

Ridwan mengatakan, layanan komunikasi berbasis data juga mengalami peningkatan sebesar 75,2 persen.

Sedangkan layanan video streaming naik 13,6 persen, mobile gaming naik 83,5 persen, serta video meeting naik 45,3 persen. Sementara di sisi lain, traffic layanan suara mengalami penurunan sebesar 6,47 persen.