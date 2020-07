Ragam Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok Dibagikan di Medsos

Dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 2020, Kita dapat berbagi ucapan dengan orang-orang terkasih. Beberapa ucapan dalam bahasa Inggris ini mungkin bisa menjadi pilihan.

TRIBUN-MEDAN.com - Hari Raya Idul Adha 2020 akan jatuh pada Jumat (31/7/2020) mendatang.

Sebelum itu, Anda bisa mengirim ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada kawan dan kerabat tercinta.

Berikut Tribunnews rangkumkan ucapan selamat Idul Adha 2020 dari wishesmsg.com dan yohandry.com dalam Bahasa Inggris beserta artinya:

Idul Adha 2020 (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)

1. May the eternal peace from heaven embrace your life on this Eid ul Adha and fill it with uncountable blessings.

Semoga kedamaian abadi mendekap Anda di Hari Raya Idul Adha ini dan tercurah berkah yang tak terhitung.

2. May God almighty accept all your sacrifices and rewards you with a life that is full of cheers and successes. A heartiest Eid ul Adha Mubarak to you!

Semoga Allah Yang Maha Kuasa menerima semua perbuatanmu dan menggantinya dengan hidup yang bahagia dan sukses. Idul Adha Mubarak terindah bagimu!

3. Wishing a very lovely Eid to you and your family. Enjoy peace, prosperity, and tranquility.

Semoga hari raya ini yang sangat indah untukmu dan keluargamu. Syukuri kedamaian, kemakmuran, dan ketenangan.