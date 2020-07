Tampil Bareng BTS, Project Pop Tuai Pujian dari ARMY Internasional, Ini Reaksi Tika Panggabean Dkk

Tampil satu acara dengan idol Kpop BTS, membuat grup Project Pop ikut jadi sorotan. Tak hanya oleh fans BTS Indonesia, tapi juga ARMY luar Indonesia.

TRIBUN-MEDAN.com - Program Waktu Indonesia Belanja Tokopedia yang berlangsung Rabu (29//7/2020) ternyata tak hanya dinantikan oleh penonton Indonesia.

Kehadiran grup Kpop ternama, BTS, membuat banyak ARMY Internasional ikut menyaksikan acara tersebut.

Tak hanya BTS, grup Project Pop yang tampil di acara yang sama pun ikut menjadi sorotan ARMY Internasional.

Rupanya sepenggal lirik dari lagu Project Pop selalu terngiang di telinga mereka.

Terutama pada bagian 'POP POP POP go go' yang selalu diingat.

Melihat antusiasme penggemar BTS yang ikut mengapresiasi penampilan mereka, Project Pop pun menuliskan pesan terbuka untuk para ARMY.

Project Pop membagikan foto-foto Tika Panggabean dan kawan-kawan yang berpose dengan simbol hati.

Dear @gram_for_

Hello, this is Project Pop.