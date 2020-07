Wujudkan Kemandirian Finansial Sejak Usia Dini, Pemko Tebingtinggi Sosialisasikan OSOA

WALI Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Simpanan Pelajar dengan tema “Mewujudkan One Student One Account (OSOA) di Kota Tebingtinggi.

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Untuk menumbuhkan kemandirian finansial sejak usia dini Pemerintah Kota Tebingtinggi menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Simpanan Pelajar dengan tema “Mewujudkan One Student One Account (OSOA) di Kota Tebing Tinggi.

Acara ini dilaksanakan di Aula Balai Kota Kantor Wali Kota Tebing Tinggi, dan sebagai peserta adalah perwakilan Kepala Sekolah se-Kota Tebing Tinggi mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, Selasa (28/7/2020).

Acara FGD ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan yang dihadiri oleh Deputi Direktur OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Andi M. Yusuf, Direktur KPw Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Andi S. Wiyana, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Perekonomian dan unsur pengurus TPAKD Kota Tebing Tinggi.

Turut hadir sebagai narasumber, yakni perwakilan dari Bank Sumut, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, yang mensosialisasikan produk simpanan pelajar, dan beragam bentuk sinergi yang dapat dilakukan bersama antara perbankan dengan Pemerintah Daerah dan pihak sekolah.

"Kemandirian finansial sendiri bermakna memiliki kecakapan pengelolaan keuangan yang baik dan tidak bergantung pada orang lain. Tapi tentu saja, kemandirian finansial tidak terjadi begitu saja dan harus dimulai sedini mungkin,"

ujar Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan.

Diakuinya, kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret untuk menuju kemandirian finansial yang baik, yakni dengan menanamkan karakter gemar menabung sejak usia dini.

"Tentunya hal ini membutuhkan partisipasi banyak pihak, mulai dari orang tua, sekolah, kementerian atau lembaga dan stakeholders terkait lainnya seperti lembaga jasa keuangan," ucapnya.

Ia menjelaskan pentingnya kolaborasi bersama antara seluruh pihak dalam mendorong budaya menabung sejak dini, untuk mempersiapkan generasi muda yang tumbuh memiliki kecakapan pengelolaan keuangan yang baik, dan mampu membuat skala prioritas kebutuhannya.

Kolaborasi Pemerintah dengan OJK dan Industri Jasa Keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendidik generasi muda secara financial khususnya dalam gerakan ayo menabung diwujudkan dengan dikeluarkannya penerbitan surat edaran Wali Kota Tebing Tinggi untuk implementasi One Student One Account di Kota Tebing Tinggi, rapat koordinasi rutin dan rencana sosialisasi secara aktif dan massive kepada Kepala Sekolah dan juga pelajar.

Didasari hal tersebut, OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara berkomitmen untuk terus mendukung dan mendampingi implementasi program ini.

Mereka berharap agar semangat yang sama dapat tumbuh di seluruh daerah di Sumatera Utara, sehingga cita-cita tentang generasi yang memiliki kecerdasan dan kemandirian finansial di masa depan, dapat terwujud.

“Melalui keberadaan TPAKD yang sudah terbentuk di seluruh 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, hingga saat ini sudah 31 Kabupaten dan kota yang telah menerbitkan surat edaran tentang implementasi program One Student One Account (Satu Rekening Satu Pelajar) yang diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Utara," ujar Deputi Direktur OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Andi M. Yusuf.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan, yakni memakai masker dan menerapkan physical distancing untuk mencegah penularan Covid-19, serta memberikan kenyamanan pada para peserta yang hadir agar tidak khawatir selama kegiatan berlangsung. (nat/tri bun-medan.com)