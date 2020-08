Soal Artis TV Masuk YouTube, Gading Marten: Semua Orang Berhak Masuk YouTube

Youtube Marten and Friends

TRIBUN-MEDAN.com - Belakangan ada perdebatan di tengah netizen perihal artis TV masuk platfom digital YouTube.

Ini membuat artis peran Gading Marten angkat bicara perihal pro dan kontra soal artis hiburan Tanah Air yang ikut bermain dengan YouTube.

Dalam kanal YouTube Marten and Friends, Gading mengatakan semua orang berhak masuk dan berkarier di dunia YouTube.

"Sebenarnya, YouTuber masuk televisi aja kita enggak ada yang protes ya. Kalau menurut gue, ini YouTube, mereka bilang YouTube sekarang bisnis doang. This is a bisnis, anyway, di televisi juga itu bisnis. Menurut gue semua orang berhak masuk YouTube," kata Gading, dikutip Kompas.com, Sabtu (1/8/2020).

Mantan suami penyanyi Gisella Anastasia itu menyamakan dunia YouTube sama persis seperi layar kaca.

Dari pengalamannya di dunia pertelevisian, Gading mengatakan tidak sedikit artis pendatang baru juga mulai merintis karier.

Namun, Gading tidak mengambil pusing dan terus berkarya apa yang sudsh ia mulai sedari awal.

"Kalau misalnya kita menyerah 'ah, sudah banyak host ah, gue enggak usah jadi host'. Ya berarti kan our loss, itu kerugian untuk kita. Kita musti tambah ilmu lagi, kita bikin apa lagi sesuatu biar orang kreatif. Menurut gua sama dengan YouTube," ungkap Gading.

Baik pertelevisian atau pun YouTube, Gading menegaskan hal tersebut telah memiliki pasarnya masing-masing.

