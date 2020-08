Lewat Akun Instagramnya, Syahrini Posting Foto Ulangtahun ke-38, Bertutur Makna Usia, Pamer Romantis

T R I B U N-M E D A N.com- Memasuki usia 38 tahun, penyanyi Syahrini memaknainya berbeda.

Kehidupan yang kini tak lagi sendiri, dan ucapan romantis dari suami ikut menandai hari lahir pelantun "Cintaku Kandas" itu.

Seperti apa Syahrini memaknai hari ulang tahunnya.

Berikut rangkumannya.

Makna usia 38 tahun

Lewat unggahan di Instagram miliknya, Syahrini mengungkap makna usia 38 tahun.

"1st Of August 2020, Radiate Joy From The Inside Out, Not Aging Just Upgrading!" tulis Syahrini di akun @princessyahrini.

Menurut Syahrini, di usianya yang 38 tahun bukan menua tetapi meningkat menjadi manusia yang lebih baik.

Ucapan romantis Reino

Tak lagi sendiri merayakan ulang tahunnya, Syahrini mendapat ucapan selamat ulang tahun yang romantis dari sang suami, Reino Barack.