Rumor CLBK Song Hye Kyo dan Hyun Bin Menguat selepas Cerai hingga Kisah Cinta Sang Aktor

Deretan artis cantik papan atas Korea Selatan yang pernah dekat dengan Hyun Bin. Tak hanya Song Hye Kyo, siapa saja?

TRIBUN-MEDAN.com - Menyandang predikat sebagai aktor papan atas, kisah asmara Hyun Bin kerap menjadi sorotan media.

Belakangan ini, Ia dikabarkan kembali menjalin kedekatan dengan aktris Song Hye Kyo.

Ramai tersebar di media sosial bahwa mereka balikan setelah sembilan tahun putus.

Diketahui, Hyun Bin dan Song Hye Kyo memang pernah menjalin hubungan asmara karena terlibat dalam drama Korea The World They Live In (2008).

Sayangnya, kisah asmara keduanya kandas pada 2011.

Kemudian, Song Hye Kyo menikah dengan aktor Song Joong Ki pada 31 Oktober 2017.

Namun, pada Juli 2019, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki bercerai.

Hingga akhirnya, Song Hye Kyo beberapa kali dirumorkan balikan dengan Hyun Bin.

Song Hye Kyo dan Hyun Bin (Kolase TribunStyle Soompi)

Tak hanya Song Hye Kyo, Hyun Bin sempat dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan sederet aktris cantik kenamaan Korea Selatan lainnya.