Sukses Bawa Juventus Juara Liga Italia, Ronaldo Beli Mobil Baru Senilai Rp 132,3 Miliar

TRIBUN-MEDAN.com - Cristiano Ronaldo baru saja sukses meraih gelar juara Serie A Liga Italia bersama Juventus musim ini. Ini kali keduanya ia menyabet scudetto bersama tim berjuluk Bianconeri itu.

Untuk merayakan gelar Serie A secara berturut-turut, Ronaldo kedapatan menambah koleksi mobilnya yakni Bugatti Centodieci Limited Edition.

Diketahui Bugatti Centodieci hanya diproduksi sebanyak 10 unit di seluruh dunia.

Pemain sepak bola berjuluk CR7 ini terdaftar menjadi salah satunya.

Melansir dari Autoevolution.com, pihak Bugatti sebut Ronaldo merupakan bagian darinya.

"Ronaldo adalah bagian dari keluarga Bugatti," kata pihak Bugatti.

Pria yang kini berusia 35 tahun itu, dikabarkan telah menyelesaikan pembayaran Bugatti Centodieci yang ditaksir sekitar 9 juta Dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 132,3 miliar (kurs 1 Dolar AS = Rp 14.700,05 per Minggu, 2 Agustus 2020).

Supercar dengan harga fantastis ini diklaim memiliki kecepatan maksimum 380 km/jam dan dapat berakselerasi 0-100 km/jam hanya dalam waktu 2,4 detik.

Kabarnya Buggati Centodieci memiliki berat 20 kg lebih ringan dari Chiron dan menggendong mesin W16 8.000 cc quad turbocharged.

Mesin tersebut mampu menghasilkan power hingga 1.600 dk di 7.000 rpm dan torsi maksimal 1.180 Nm.

Namun, bintang Juventus ini baru dapat menikmatinya pada 2021.

Meski demikian, Bugatti Centodieci akan melengkapi deretan mobil mewah yang bertengger di garasi rumahnya.

Beberapa koleksi mobilnya merupakan produk Bugatti, yakni Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse dan Bugatti Chiron.

Bahkan baru-baru ini, Ronaldo mengunggah foto di Instagram @cristiano sedang berpose dengan menyender pada Bugatti Chiron yang berada di dekat Mercedes-Bens S-Class kelir hitam.

