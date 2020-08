Syahrini Ulang Tahun yang ke-38, Reino Barack Berikan Ucapan Manis kepada Sang Istri

Tak hanya para sahabat saja yang memberikan ucapan selamat. Tentu saja sang suami, Reino Barack juga memberikan ucapan ulang tahun khusus untuk sang istri.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi kenamaan Syahrini, genap berusia 38 tahun pada Sabtu ini (1/8/2020).

Melalui Insta Story-nya, Syahrini mengunggah ulang ucapan ulang tahun dari sejumlah sahabat dan relasinya.

Tak hanya para sahabat saja yang memberikan ucapan selamat.

Tentu saja sang suami, Reino Barack juga memberikan ucapan ulang tahun khusus untuk sang istri.

Di hari spesial Syahrini, Reino Barack menyebut hari ulang tahun istrinya merupakan hari penting untuknya.

Berikut ucapan manis Reino Barack yang diunggah melalui Instagramnya.

"August 1st marks an important day for me;

(1 Agustus menjadi hari penting bagiku)

the day you were born meant to bring purpose to this world.