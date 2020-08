Komponen Ini Jadi Daya Pikat Honda BeAT Baru

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Laris manis bak kacang goreng, Honda BeAT yang sejak awal kemunculannya hadir dengan banyak pesona langsung jadi primadona dan menggebrak pasar skutik Tanah Air.

Tidak hanya memiliki balutan desain yang compact, Honda BeAT juga hemat bahan bakar dan performa yang optimal, namun penyematan beragam teknologi dan beragam fitur canggih juga menjadi daya pikat Honda BeAT sehingga dipercaya menemani beragam aktivitas harian masyarakat Indonesia.

Populasi pengguna Honda BeAT yang sangat besar sejak mengaspal pada tahun 2008 juga terus menginspirasi Honda untuk menciptakan beragam inovasi dalam mengembangkan produk ini sesuai dengan selera, minat, kebutuhan dan harapan terkini.

Seperti halnya komponen terbaru yang disematkan Honda pada All New Honda BeAT hingga menjadikan matik istimewa ini semakin digemari para generasi milenial, yaitu bagian sasis atau rangka motor berteknologi rangka baru eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) dari Honda.

Mulai underbone sampai bagian belakang sasis atau biasa disebut sub frame tidak menggunakan pipa, namun menggunakan pelat yang ditekuk dan dipres sehingga bentuknya bukan membulat. Jika dilihat dari konstruksinya jadi lebih kotak dan terdapat lipatan, secara ilmu mekanik teknik ini lebih kuat, karena menggunakan proses produksi mutakhir seperti press serta laser welding.

Gunarko Hartoyo, Corporate and Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan bahwa sasis atau rangka seperti ini pertama kali digunakan di kendaraan roda dua di Indonesia, karenanya model sasis ini sangat disukai pelanggan setia Honda.

"Generasi terbaru Honda BeAT kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish, didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, irit, serta dapat mengekspresikan keceriaan penggunanya," ujar Gunarko,

Sementara itu Leo Wijaya, Vp Director PT Indako Trading Coy mengungkapkan pengembangan yang dilakukan pada All New Honda BeAT menjadi bagian dari komitmen Honda untuk selalu menemani masyarakat untuk mewujudkan impian mereka dengan produk dan layanan terbaik.

"Kehadiran Honda BeAT baru ini juga merupakan upaya dalam memberi kontribusi yang semakin signifikan bagi bangsa," ujar Leo Wijaya.

Rangka eSAF yang diusung Honda BeAT sendiri kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver, serta mampu memberikan pemanfaatan ruang yang lebih besar.

All New Honda BeAT juga tetap mempertahankan identitas desain bergaya ramping dan dinamis pada setiap sisi bodi guna mendukung kelincahan dan kenyamanan saat berkendara. All New Honda BeAT juga tampil semakin terlihat sporti dan tetap menyenangkan saat dikendarai.