Pengakuan Luna Maya Gemar Menguntit Mantan Pacarnya Termasuk Ariel NOAH, Begini Alasannya

ARTIS Luna Maya ternyata gemar menguntit para mantan pacarnya termasuk Ariel NOAH.

Selain itu, Luna Maya masih gemar mencari informasi perihal mantanya. Hal ini disampaikan dalam tayangan YouTube Prilly Latuconsina, Minggu (2/8/2020).

Artis Luna Maya saat menjadi bintang tamu dalam cara 'Rumah Seleb' MNCTV, Kamis (23/7/2020). Luna Maya mengaku ingin menikah 2020 ini. (YouTube Rumah Seleb MNCTV)

Dalam kesempatan itu, Luna Maya ditantang untuk menjawab semua pertanyaan Prilly.

"Gosip atau fakta kalau Kak Luna masih suka ngepoin mantan?," tanya Prilly.

"Hah? No. Mantan yang mana dulu nih? Kalau yang terakhir enggak," jawab Luna Maya.

Meskipun begitu, Luna Maya tak menampik jika masih kerap kepo terhadap sejumlah mantan pacarnya.

Satu di antaranya adalah Ariel Noah.

"Tapi kalau yang dulu-dulu ya wajar lah kadang," ucap Luna Maya.

"Tapi kalau misalkan, ini sebut nama aja ya, Ariel gitu ya biasa lah."

Menanggapi pengakuan Luna Maya itu, Prilly pun memaklumi.

Pasalnya, kisah asmara Luna Maya dan Ariel dulu hingga kini masih kerap diungkit dalam acara tertentu.

"Karena sering diomongin juga kan dan kalau di talk show suka diledekin kayak gitu," ujar Prilly.

"Jadi bukan berarti kalau ngepoin itu gimana gitu, namanya kadang-kadang Instagram bisa kepencet, atau misalkan lihat story-nya," tambah Luna Maya.

Meskipun hubungannya sudah kandas, Luna Maya enggan memblokir nomor ataupun media sosial mantan pacarnya.

Ia justru kerap melihat unggahan sang mantan pacar di Instagram.

"Karena in your face banget, of course mau apa? Mau blok gitu?," ujar Luna Maya.

"Dan it's social media, namanya aja social media, itu tempatnya orang bersosial, mau like it or not, mau sengaja atau enggak."

"Ya udah gitu, doesn't mean apa yang lo lakuin, apa yang terjadi misalkan sengaja atau enggak sengaja doesn't mean merepresentasikan isi hati lo," tambahnya.

Tak hanya kerap kepi, Luna Maya pun tak ambil pusing jika mantan pacarnya juga melakukan hal serupa padanya.

Karena menurut dia, hal itu menjadi hak bagi setiap orang.

"Maybe sometimes just for fun, atau ada yang ngirim 'Eh lihat nih', kan kita enggak pernah yang tahu."

"Ya enggak apa-apa juga, hak kalian dan hak mereka juga."

"Tapi doesn't mean 'Ih masih ngepoin ya', kalau masih kepo juga enggak apa-apa. Kan pernah ada di hidup kita juga," tukas Luna Maya.

Lihat videonya berikut ini mulai menit ke-15.35:

Pandangan Luna Maya soal Hujatan Netizen

Di sisi lain, sebelumnya Luna Maya mengungkapkan sikapnya kepada komedia Sule terkait sikapnya mengadapi netizen.

Menurutnya, netizen yang menghujat kalangan selebriti khususnya Luna, tidak sepenuhnya salah.

Hal itu terungkap melalu tayangan di kanal Sule Channel, Sabtu (1/8/2020), saat Sule berkunjung ke rumah Luna Maya.

Sebagai piblic figure, baik Sule maupun Luna Maya tidak terlepas dari penilaian masyarakat terhadapnya.

Namun, Sule berpandangan bahwa sedikit kesalahan yang diperbuat seseorang ternyata bisa merusak seluruh citra baiknya.

Hal itu ia sampaikan sambil melempar pendapatnya kepada Luna Maya.

"Kalau melihat satu kejelekan, semua kebaikan kita tuh akan hilang setuju enggak?" tanya Sule.

Artis 37 tahun itu cukup setuju dengan apa yang diungkapkan duda empat anak tersebut.

Namun, Luna menambahkan bahwa netizen pada umumnya adalah orang-orang yang belum dewasa.

Baik secara pikiran ataupun umur pada kenyataannya.

Oleh sebab itu, Luna tidak bisa menyalahkan netizen sepenuhnya.

"Lumayan setuju, karena mungkin masih muda kali. Kebanyakan yang main medosos bukan cuma umur aja yang muda, cara berpikirnya juga masih muda," ungkap Luna.

"Dan itu enggak salah mereka juga kang, karena kan enggak banyak pengalamannya," lanjutnya.

Mantan kekasih Ariel Noah itu lalu membandingkan pola pikir warganet kebanyakan dengan dirinya sebagai entertainer.

Di sana ia melihat bahwa pengalaman dan proses belajar para public figure bisa tidak sama dengan mereka yang mengomentari.

Karena itu, ia cenderung mengambil sikap memaklumi para netizen tersebut.

"Kalau kita ini menjadi banyak pengalaman karena ada di layar ini, dan terekspos banyak orang, ketemu banyak orang," tutur Luna.

"Jadi proses belajar kita akan berbeda dengan orang-orang yang enggak di posisi kita, jadi bukan salah mereka juga," sambungnya.

"Jadi kita yang harus lebih memaklumi bahwa mereka berharap kita harus perfect, padahal enggak ada yang sempurna," lugas perempuan asal Bali tersebut.

Mendengar hal tersebut Sule menyimpulkan bahwa sebagai tokoh dirinya mesti mawas diri.

"Biarkan mereka berproseslah dengan jalannya masing-masing," tambah Luna.

Bintang film 'Suzzana' itu mengaku cukup terbiasa hujatan.

Meskipun, pada mulanya ia sempat merasa terusik sebelum akhirnya berpikir ulang.

"Ya sehari dua hari pas lihat ya hati gue kayak nyes..nyes.. eh.. eh gimana nih," ucap Luna.

"Tapi setelah dipikir, kalau gue bales artinya gue memberi kesempatan kepada diri gue untuk terusik dengan mereka," tegas wanita yang hingga kini masih lajang tersebut.

Artikel ini sudah tayang di Tribun Wow.com dengan judul Terang-terangan, Luna Maya Ngaku Masih Kerap Kepoin Mantan, Termasuk Ariel Noah: Wajarlah Kadang