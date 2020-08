Rianti Cartwright Kabarkan Kelahiran Anak Pertamanya, Ini Nama dan Potret Menggemaskan Putrinya

Setelah menanti selama 10 tahun kehadiran buah hati, Rianti Cartwright dan Cassanova Alfonso, dikaruniai anak pertama.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari artis cantik Rianti Cartwright.

Setelah menanti selama 10 tahun kehadiran buah hati, Rianti Cartwright dan Cassanova Alfonso, dikaruniai anak pertama.

Rianti Cartwright telah melahirkan bayi perempuan yang cantik.

Kabar gembira itu dibagikan Rianti di akun Instagram-nya.

Terlihat foto bayi perempaun mengenakan topi berwarna merah jambu.

"Cara Rose Kanaya Nainggolan," tulisnya Minggu (2/8/2020).

Sementara di akun sang suami @casalfonso, juga membagikan kabar serupa.

"Hi world. Meet our daughter Cara Rose Kanaya Nainggolan. Born July 25th 2020 at 3/74kg/51cm. What a journey! God is good. Happy Sunday," tulis Cas.

Instagram keduanya dibanjiri dengan ucapan selamat dari sahabat dan juga penggemar yang tahu beratnya perjuangan pasangan ini menantikan kehadiran buah hati tersebut.