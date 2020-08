Feby Febiola Ungkap Kondisi Terbarunya usai Divonis Kanker Ovarium Stadium 1C

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Feby Febiola mengungkapkan kondisi terkini penyakit kanker ovarium stadium 1C yang dideritanya.

Hal tersebut terekam dalam video di kanal YouTube Maia Estianty.

Istri Franky Sihombing itu mengungkapkan banyak orang khawatir dengan keadaannya setelah divonis penyakit kanker.

“Tapi sebenarnya yang gue alamin sekarang, keadaan sekarang gue baik-baik saja. Maksudnya enggak lemas, enggak seperti orang-orang yang Whatsapp (pesan) kesannya gue itu lagi lemas di rumah sakit, enggak,” ujar Feby Febiola dalam kanal YouTube Maia Estianty, dikutip Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

• Selama ini Bungkam, Puput Nastiti Devi Kini Curhat Soal Hinaan: Merendahkan Agar Dinilai Tinggi

Artis yang berusia 42 tahun ini sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah, akan tetapi kegiatannya tetap harus dibatasi.

“Gue sekarang di rumah, cuma, ya, memang mungkin kegiatan dibatasi dulu karena memang harus banyak istirahat,” ujarnya.

Meskipun demikian, Feby mengatakan, kondisinya saat ini baik-baik saja. Bahkan ia sudah bisa berolahraga, salah satunya berenang.

“Tapi overall kondisi gue oke, sudah bisa olahraga, sudah bisa treadmill sedikit-sedikit, gue bisa berenang, kemarin juga sudah jalan-jalan tapi seputaran Bali,” kata Feby.

• Pria Paling Beruntung, Punya 4 Istri 30 Anak, dan Temukan 3 Batu Mulia Rp 80 Miliar dalam 2 Bulan

Feby paham mengapa banyak orang yang khawatir akan dirinya, salah satunya adalah karena keputusannya untuk memangkas habis rambutnya.

“Jadi, everything fine, gue normal. Jadi kalau dibilang ya gue baik-baik saja walaupun keadaan gue yang botak, orang berpikir Feby botak aduh kenapa ya. Karena orang kan mikirnya pasti waktu gue tampil dengan botak ini semua bertanya-tanya kenapa, ada apa,” tuturnya.

Apalagi, ketika Feby mengungkapkan menderita kanker dan semakin membuat banyak orang khawatir akan dirinya.

• Viral Video Pasien Covid-19 Diduga Ditelantarkan Saat Akan Swab Lanjutan di RSU Kabanjahe

“Terus mendengar kata kanker, mendengar kata kemoterapi itu orang ngerasa bahwa 'aduh gila, ini sesuatu yang parah banget'. Padahal sebetulnya keadaan gue baik-baik saja, as you can see gue normal-normal saja,” ujarnya.

Saat ini Feby Febiola masih menjalani perawatan setelah operasi pengangkatan tumor ganas di indung telur sebelah kanan dengan rutin kemoterapi sebanyak enam kali.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kondisi Terkini Febby Febiola Usai Divonis Kanker Ovarium Stadium 1C"