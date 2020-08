Harga Bahan Pangan Melandai, Sumut Alami Deflasi

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga berbagai komoditas seperti cabai merah, cabai hijau, bawang merah di Medan kembali turun. Sebelumnya, harga bahan pangan tersebut sempat mengalami kenaikan jelang Lebaran Idul Adha 1441 Hijriah/2020.

Amatan Tribun Medan, Selasa (4/8/2020), cabai merah yang sempat dijual Rp 36 ribu per kilogram kini dijual hanya Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu di Pasar Pusat Pasar. Salah seorang penjual sayuran Ucok Sembiring mengatakan, cabai berangsur turun usai perayaan Idul Adha.

Ia menjual cabai merah Rp 22 ribu per kilogram. Sedangkan sehari sebelumnya, komoditas ini dijual di harga Rp 28 ribu per kilogram. Harga bawang merah yang sempat dijual Rp 24 ribu per kilogram namun saat ini turun di level Rp 20 per kilogram.

"Semua barang ini kita ambil dari agen. Kalau harga cabai merah ini selalu tak menentu seperti harga emas yang kadang mahal dan kadang turun. Nggak stabil," ucap Ucok.

Sedangkan cabai hijau dijual Rp 20 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 16 ribu per kilogram. Tomat yang sempat bertahan Rp 10 ribu per kilogram, kini mulai turun menjadi Rp 5 ribu hingga Rp 8 ribu per kilogram.

"Cabai rawit juga begitu mulai turun Rp 44 ribu per kilogran dari sebelumnya Rp 55 ribu per kilogram," jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Ida, pedagang sayur menjual cabai merah Rp 20 ribu per kilogram, bawang merah Rp 20 ribu per kilogram, bawang putih Rp 16 ribu per kilogram dan tomat Rp 5 ribu per kilogram.

"Harga sayuran juga turun seperti brokoli Rp 8.000 per kilogram. Kemarin sempat Rp 10 ribu sampai Rp 14 ribu per kilogram. Harga buncis Rp 8.000 per kilogram, bunga kol Rp 8.000 per kilogram," ungkapnya.

Sayangnya, katanya, penurunan harga ini tidak dibarengi peningkatan penjualan. "Masih sepi lah yang belanja. Kalau harga memang sudah mulai murah semua sekarang. Tapi yang belanja juga nggak banyak," keluhnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis data bahwa Juli 2020, Sumatera Utara mengalami deflasi. Deflasi ini disebabkan penurunan harga berbagai komoditas.

Kabid Statistik Distribusi BPS Sumut, Dinar Butar-butar SE dalam paparan Berita Resmi Statistik yang dirilis melalui Kanal YouTube BPS Provinsi Sumut Senin (3/8/2020) mengatakan, seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumut mengalami deflasi sehingga Sumut pada Juli 2020 mencetak deflasi sebesar 0,25 persen.

Komoditas utama penyumbang deflasi selama Juli 2020 di Medan, antara lain bawang merah, angkutan udara, daging ayam ras, bawang putih, udang basah, sawi hijau, dan kelapa.

"Selain Medan, kota IHK lainnya di Sumut juga mengalami deflasi. Misalnya Sibolga sebesar 0,31 persen, Pematangsiantar sebesar 0,76 persen, Medan sebesar 0,21 persen, Padangsidimpuan sebesar 0,25 persen dan Gunung Sitoli sebesar 0,01 persen," katanya.