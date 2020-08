Harga Sejumlah Komoditas Pangan di Medan Kembali Turun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga berbagai komoditas seperti cabai merah, cabai hijau, bawang merah kembali turun di Medan.

Sebelumnya harga komoditas-komoditas ini sempat mengalami kenaikan jelang Lebaran Idul Adha 1441 Hijriah/2020.

Dari amatan Tribun Medan, Selasa (4/8/2020) cabai merah yang sempat dijual Rp 36 ribu per kilogram kini dijual Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu di Pusat Pasar.

Salah seorang penjual sayuran, Ucok Sembiring mengatakan cabai berangsur turun usai perayaan Idul Adha.

Ia menjual cabai merah Rp 22 ribu per kilogram. Sedangkan sehari sebelumnya, komoditas ini dijual di harga Rp 28 ribu per kilogram. Sedangkan harga bawang merah yang sempat dijual Rp 24 ribu per kilogram namun saat ini turun di level Rp 20 per kilogram.

"Semua barang ini kita ambil dari agen. Kalau harga cabai merah ini selalu tak menentu seperti harga emas yang kadang mahal dan kadang turun. Gak stabil," ucap Ucok, Selasa (4/8/2020).

Sedangkan cabai hijau dijual Rp 20 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 16 ribu per kilogram. Tomat yang sempat bertahan Rp 10 ribu per kilogram, kini mulai turun menjadi Rp 5 ribu hingga Rp 8 ribu per kilogram

"Cabai rawit juga begitu mulai turun Rp 44 ribu per kilogran dari sebelumnya Rp 55 ribu per kilogram," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ida salah satu pedagang sayur yang ada di pasar serupa mengatakan ia menjual cabai merah dengan Rp 20 ribu per kilogram, bawang merah Rp 20 ribu per kilogram, bawang putih Rp 16 ribu per kilogram dan tomat Rp 5 ribu per kilogram.

"Udah mulai turun harga cabai dan bawang merah hari ini. Begitu juga dengan sayuran seperti brokoli Rp 8 ribu per kilogram kemarin sempat Rp 10 ribu sampai Rp 14 ribu per kilogram. Harga buncis Rp 8 ribu per kilogram, bunga kol Rp 8 ribu per kilogram," ungkapnya.