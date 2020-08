JERINX SID 1 Juta Followers Instagram, Thanks Haters, Bagi Nasi Bungkus Hingga Covid-19 Berakhir

TRI BUN-MEDAN.com - Sosok kontroversi drummer Superman Is Dead (SID) I Gede Ari Astina alias Jerinx, terus menjadi perbincangan hangat.

Lewat akun Instagram miliknya @jrxsid, Jerinx membuat kesal Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Jerinx menuliskan kalimat yang menyebut IDI dan rumah sakit sebagai kacung WHO.

"Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19," tulis Jerinx.

Karena unggahan itu, IDI akhirnya melaporkan Jerinx ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Namun, di balik sisi sisi kerasnya ternyata terdapat sisi humanis dari seorang Jerinx.

Lewat postingan terbaru di Instagram, Jerinx mengucapkan terima kasih kepada 1 juta orang yang mengikuti dirinya di Instagram.

"Thanks 1 million Haters. Giveaway nasi bungkus di Twice Bar tiap hari sejak 4 Juni 2020 hingga plandemic berakhir," tertulis dalam unggahan berupa foto.

Sedangkan dalam keterangannya, Fear none and love is real.