Pesonanya di Drama It's Okay Not To Be Okay Curi Perhatian, Akting Seo Ye Ji di Masa Lalu Disorot

Sementara banyak orang merasa senang dengan penampilan Seo Ye Ji dalam video klip, beberapa lainnya dibuat terkagum-kagum oleh kemampuan akting Seo Ye Ji.

TRIBUN-MEDAN.com - Apakah kamu merupakan penggemar dari drama Korea It's Okay Not To Be Okay?

Saat ini, penggemar drama Korea It's Okay Not To Be Okay tampaknya sedang terobsesi dengan kecantikan Seo Ye Ji.

Baik di Korea maupun di luar negeri, begitu banyak orang begitu terobsesi dengan Seo Ye Ji akhir-akhir ini, dilansir dari Allkpop.

Pemeran Ko Moon Young itu tampaknya menyedot perhatian ekstra hingga membuat para penggemar mengulik penampilan-penampilan Seo Ye Ji sebelumnya.

Seperti penampilan Seo Ye Ji dalam video klip BigBang Let's Not Fall In Love.

Dalam video klip yang dirilis pada 2015 itu, Seo Ye Ji tampil sebagai kekasih G-Dragon.

Seperti dalam penampilan behind the scene pembuatan video, netizen dibuat jungkir balik dengan kemistri antara Seo Ye Ji dan G-Dragon.

Youtube BIGBANG Seo Ye Ji dan G-Dragon dalam video klip Let's Not Fall In Love

Bahkan nih, beberapa komentar baru bermunculan di video yang rilis pada 2015 itu.