Raih Peringkat Tujuh PTN Terbaik di Indonesia, USU Tingkatkan Reputasi Akademik Melalui TALENTA

TRI BUN-MEDAN.com, MEDDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat, terutama didukung dengan kearifan dan potensi lokal Sumatera Utara.

Berdasarkan keterangan tertulis yang dirilis Humas USU di situs resmi Universitas Sumatra Utara, berbagai potensi dan kelebihan yang dimiliki oleh USU masih belum terpublikasikan dan terkomunikasikan dengan baik kepada mitra USU, para stakeholder dan sivitas akademika USU serta masyarakat internasional.

Dengan demikian satu upaya dalam peningkatan reputasi akademik akan difokuskan kepada usaha peningkatan visibility USU kepada masyarakat luas melalui program USU Institutional Brand Awareness yang menjadi program terdepan Tim World Class University USU.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Rektor II USU Prof Dr dr Muhammad Fidel Ganis Siregar, M Ked (OG), Sp OG (K), ketika membuka webinar bertajuk “What is the Future of Work” yang digelar Tim World Class University (WCU) Universitas Sumatera Utara, Sabtu (01/08/2020).

Diterangkan Prof Fidel, USU memiliki keunggulan dalam beberapa bidang yaitu Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity, forest, marine, tourism), Technology (appropriate) dan Arts (ethnic) atau disingkat dengan TALENTA.

"Kesemuanya itu dapat menjadi magnet bagi stakeholder dan masyarakat internasional untuk bekerja sama dengan USU," tuturnya.

Selain itu, katanya, masih ada Program Pengembangan Karir Berkelanjutan, Penulisan Artikel Jurnal Jenis Review (state of the art), Penelitian Kolaborasi Internasional dengan Perguruan Tinggi dalam 500 QS World University Ranking, Penelitian Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Penerima Grant WCU Kemdikbud, Reward untuk Peneliti Berprestasi, Percepatan Dosen Melanjutkan Pendidikan S3, Mendatangkan Dosen Asing dan Memberikan Beasiswa Doktor Bagi Dosen Asing.

“Kesemua program yang telah digodok dan telah dimulai tahap demi tahap pelaksanaannya oleh Tim WCU USU ini, harus kita dukung sepenuhnya untuk mempercepat tercapainya tujuan kita bersama yakni mewujudkan Universitas Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional,” tuturnya.

Webinar yang dijalankan oleh banyak pihak disebutkannya juga merupakan salah satu bentuk adaptasi kerja yang kerap dilakukan di era pandemi.

“Biasanya kita melakukan seminar tatap muka dan berkomunikasi langsung, namun sekarang kita terhubung dari tempat masing-masing melalui piranti dan kecanggihan teknologi. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa mulai saat ini kita semua harus sadar teknologi dan menambah serta meningkatkan keterampilan yang ada, juga lihai mencari informasi di jagad maya yang maha luas. Bekerja, bersekolah, menjalankan usaha dan berkomunikasi semuanya dijalankan dengan teknologi yang telah tersedia, yang tidak mengharuskan kita bertemu langsung dan berkumpul di ruangan yang sama,” katanya.

Ia berharap, semoga seluruh peserta webinar bisa mendapatkan banyak manfaat dan pengetahuan untuk membekali diri dalam menghadapi era yang dipenuhi dengan tuntutan skill paripurna.

“Patut diingat bahwa digitalisasi dalam segala area memungkinkan terjadinya penyusutan dalam penggunaan sumber daya manusia. Maka yang penting juga untuk dipikirkan adalah bagaimana generasi muda yang ada saat ini mampu mengubah mindsetnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sejalan dengan kebutuhan zaman,” pungkasnya.(cr14/tri bun-medan.com)