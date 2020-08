Rosa Meldianti Cover Lagu BLACKPINK 'How You Like That', Netizen Ramai-ramai Hujat dan Dislike Video

TRIBUN-MEDAN.com - Rosa Meldianti baru-baru ini memicu kritik dari netizen, terlebih penggemar girl grup Korea Selatan BLACKPINK.

Para penggemar Blackpink tampaknya dibuat kecewa sekaligus geram atas apa yang dilakukan Rosa Meldianti atau yang kerap disapa Meldi.

Pasalnya, Meldi mengcover lagu terbaru Blackpink berjudul 'How You Like That'.

Hanya saja, cover dari Meldi dianggap merusak lagu hingga mengundang emosi banyak netizen.

Dilansir dari Youtube Rosa Meldianti, video cover tersebut malah memborong dislike dibanding like.

Hanya sekitar 1.400 orang yang menyukai video tersebut.

Dan dalam 3 hari, Meldi berhasil meraup 47.000 dislike.

Selain dislike, Meldi juga panen komentar nyinyir para netizen.

Tak sedikit netizen yang mengomentari aksen yang Meldi.

Banyak pula netizen yang memintanya berhenti bergoyang di video tersebut.

