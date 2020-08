Fans Kecewa Turah Parthayana Lakukan Pelecehan Seksual, Padahal Sosoknya Dikenal Sangat Inspiratif

Pelecehan seksual yang diduga dilakukan Youtuber Turah Parthayana membuat banyak orang terkejut. Ia yang dikenal inspiratifm justru membuat fans kecewa.

TRIBUN-MEDAN.com - YouTuber Turah Prayatna viral lantaran dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap mahasiswi Indonesia di Tomsk, Rusia.

Kabar ini tentu membuat banyak orang terkejut, terlebih para penggemar.

Selama ini, Turah Prayatna dikenal sebagai sosok yang inspiratif.

Bukan tanpa alasan, Turah Parthayana dikenal cerdas hingga mendapat beasiswa kuliah di luar negeri.

Para penggemar terang-terangan mengutarakan kekecewaan mereka pada sosok Turah.

"I really love your YouTube channel but what you've done is awful. Shame on you

@Turahpartayana," cuit salah seorang warganet.

"Can believe he did that, unexpected," ungkap warganet lain.

"I never been @Turahpartayana fan, I just assume that he is a smart guy since he is studying in Russia. I didnt expected that he would do something that is considered as a sexual crime," warganet lain menanggapi.

Image positif seorang Turah yang sudah terbangun selama ini membuat banyak pihak tidak menyangka namanya terseret dalam dugaan pelecehan seksual.