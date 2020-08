Harga dan Spesifikasi Oppo Reno4 dan Oppo Watch, Produk Baru Diluncurkan Oppo

T RI BUN-MEDAN.com -

Harga dan spesifikasi Oppo Reno4 dan Oppo Watch, priduk terbaru oppo.

Simak juga keunggulannya.

Brand Oppo baru saja memperkenalkan 2 flagship-nya.

Oppo resmi memboyong salah satu model terbaru dari keluarga Reno series, Reno4, ke Indonesia.

Penerus Reno3 yang sempat dikenalkan di China awal Juni lalu itu diluncurkan di Tanah Air dalam sebuah perhelatan bertajuk "Clearly The Best You", Kamis (6/8/2020) malam.

Pada Reno4, Oppo menanggalkan desain layar berponi konvensional, biasa disebut waterdrop notch, yang sempat dipakai Reno3.

Sebagai gantinya, Oppo Reno4 kini mengusung layar dengan tampilan dual punch-hole yang digunakan untuk menampung kamera selfie 32 MP dan satu kamera berupa sensor yang dijuluki AON Smart Sensor.

Sensor tersebut bisa digunakan untuk beragam fitur cerdas (smart).