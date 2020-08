Segera Tayang Drama Korea Terbaru Do Do Sol Sol La La Sol, Bertemunya Go Ara dan Lee Jae Wok

Artis Go Ara bermain dalam drakor Do Do Sol Sol La La Sol yang dijadwalkan akan tayang di Netflix 26 Agustus 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Netflix segera menghadirkan drama korea baru di penghujung Agustus 2020.

Drama Korea berjudul Do Do Sol Sol La La Sol bisa Anda tonton di platform streaming Netflix pada 26 Agustus mendatang.

Drakor bergenre komedi romantis ini dibintangi oleh Lee Jae Wok dan Go Ara.

Drakor ini menjadi debut Lee Jae Wok sebagai pemeran utama.

Setelah sebelumnya dia selalu berhasil mencuri perhatian di film Extraordinary You dan Search:WWW.

Do Do Sol Sol La La Sol berkisah tentang Go Ra Ra (Go Ara), seorang pianis yang memiliki kepribadian ceria.

Suatu hari, keluarganya bangkrut.

Hal itu membuatnya frustasi karena tidak memiliki apa-apa.

Sementara, Sun Woo Joon (Lee Jae Wook) adalah orang yang cuek dan tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya.

Namun sebenarnya dia memiliki hati yang hangat, jiwa yang bebas, dan menyimpan banyak rahasia.