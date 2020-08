USAI Melahirkan Rianti Cartwright Minta Maaf Kepada Ibunya, Cium dan Peluk, Begini Rasa Gembiranya

T R I B U N-M E D A N.com- USAI melahirkan, artis peran Rianti Cartwright meminta maaf terhadap ibunya karena menunggu lama untuk memomong cucu.

Apalagi, Rianti Cartwright melahirkan secara normal.

"Ladies, siapa yang setelah persalinan pertama kali langsung minta maaf dan peluk cium ibunya? That was me. Ternyata segitunya ya perjuangan seorang Ibu," tulis Rianti di akun @riantic, dikutip Jumat (7/8/2020).

Bagi Rianti, proses melahirkan, baik caesar maupun normal merupakan suatu hal yang indah sekaligus menantang.

Butuh kekuatan yang mungkin tidak akan pernah bisa terbayangkan sebelumnya.

Rianti megungkapkan, proses melahirkan buah hatinya, Cara Rose Kanaya Nainggolan bukan hal mudah.

Setelah ketuban pecah di tanggal 24 Juli pukul 11 malam, dia harus merasakan pembukaan selama lebih dari 19 jam.

Semua ilmu yang dipelajarinya seakan hilang begitu saja.

Namun perjuangannya membuahkan hasil.

Putri pertama yang dinantikannya selama 10 tahun akhirnya bisa dijumpainya.